Mario Biondi annulla il concerto in Russia: “Vicinanza al popolo ucraino” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mario Biondi annulla il concerto in Russia previsto per la prossima settimana nell’ambito del suo tour internazionale. Sui social comunica personalmente la decisione di non esibirsi in Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina, ed esprime Vicinanza al popolo ucraino. La musica è portatrice di un messaggio di pace e di speranza, la sua non risuonerà dal vivo in un Paese che ha portato la guerra. Mario Biondi non si esibirà in Russia, come da calendario. Una decisione sofferta, motivata dall’intenzione di voler essere vicino alla gente ucraina, vittima di violenza inaudita da parte dei russi. Mario Biondi si sarebbe dovuto esibire a Mosca, nel cuore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)ilinprevisto per la prossima settimana nell’ambito del suo tour internazionale. Sui social comunica personalmente la decisione di non esibirsi in, dopo l’invasione dell’Ucraina, ed esprimeal. La musica è portatrice di un messaggio di pace e di speranza, la sua non risuonerà dal vivo in un Paese che ha portato la guerra.non si esibirà in, come da calendario. Una decisione sofferta, motivata dall’intenzione di voler essere vicino alla gente ucraina, vittima di violenza inaudita da parte dei russi.si sarebbe dovuto esibire a Mosca, nel cuore ...

