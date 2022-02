Marino dopo il 4-0 alla Samp: “Gasp ha sofferto in tribuna, ma grande prestazione” (Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. Al termine del successo casalingo contro la Sampdoria ha parlato il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino: “Tutta la squadra ha giocato bene, dimostrando grande carattere, grande volontà. E’ un gruppo unito che vuole raggiungere l’obiettivo e rimanere sul treno per l’Europa”. Sul rendimento altalenante in casa: “Ci è mancata un po’ questa forza del Gewiss, un po’ anche per sfortuna ed episodi. alla squadra non si può dir nulla, lo spirito dell’Atalanta non è mai mancato, lo spirito della Dea, lo spirito che Gasperini vuole ogni partita. Oggi in tribuna non ha sofferto meno che in campo”. Sull’infortunio di Malinovskyi e la sostituzione forzata nel prepartita: “Sicuramente il mister non era felice di questo cambio e sicuramente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. Al termine del successo casalingo contro ladoria ha parlato il direttore generale dell’Atalanta Umberto: “Tutta la squadra ha giocato bene, dimostrandocarattere,volontà. E’ un gruppo unito che vuole raggiungere l’obiettivo e rimanere sul treno per l’Europa”. Sul rendimento altalenante in casa: “Ci è mancata un po’ questa forza del Gewiss, un po’ anche per sfortuna ed episodi.squadra non si può dir nulla, lo spirito dell’Atalanta non è mai mancato, lo spirito della Dea, lo spirito cheerini vuole ogni partita. Oggi innon hameno che in campo”. Sull’infortunio di Malinovskyi e la sostituzione forzata nel prepartita: “Sicuramente il mister non era felice di questo cambio e sicuramente ...

