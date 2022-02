Marinaio ucraino tenta di affondare yacht di magnate russo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Unè stato arrestato per averto, questo sabato in Spagna, dilodi unper cui lavorava. Ilè ora stato rilasciato in libertà provvisoria a Maiorca, come riportato dai media iberici. Il conflitto oltre l’Ucraina La guerra continua ad imperversare per le vie delle principali città ucraine e intanto si svolgono i primi negoziati in Bielorussia tra le due fazioni. Con la fine della quinta notte di conflitto, non si fermano gli attacchi a Kiev e Kharkiv, ma l’inasprimento nei rapporti si sta allargando, come era prevedibile, anche agli ucraini e ai russi che abitano all’estero. LEGGI ANCHE: Guerra in Ucraina, Confindustria: “Timore per la nautica” Il...

Advertising

MediasetTgcom24 : Spagna, marinaio ucraino affonda lo yacht di un oligarca russo: 'L'ho fatto perché è un venditore di armi'… - fattoquotidiano : Spagna, marinaio ucraino cerca di affondare lo yacht di un oligarca russo a Maiorca: arrestato - LaStampa : Spagna, marinaio ucraino prova ad affondare il mega-yacht di un oligarca russo. “Fa le armi che uccidono nel mio pa… - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: Un marinaio ucraino è stato fermato a Maiorca, in #Spagna, per aver tentato di affondare lo yacht di un miliardario russ… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Spagna, marinaio ucraino cerca di affondare lo yacht di un oligarca russo a Maiorca: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Marinaio ucraino

Uncerca di affondare - e ci riesce in parte - lo yatch di un milionario russo. Accade in Spagna, come riporta Adnkronos . Le tensioni della guerra in Ucraina si riflettono anche in ...ORE 12.43 - Unè stato fermato a Maiorca, in Spagna, per aver tentato di affondare lo yacht di un miliardario russo. 'Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il ..."Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario della nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendo armi che uccidono nel mio Paese", ha detto il marinaio ...Infuriato per la decisione di Mosca di invadere il suo Paese, un marinaio di nazionalità ucraina ha provato a vendicarsi affondando lo yacht del suo capo, un magnate russo. È accaduto in Spagna, alle ...