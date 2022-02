Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il GF Vip | “La prima cosa che faremo insieme”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022), il futuro promette bene. L’ex gieffino sembra non aspettare altro che vedere lei, la sua amata. Una data attesissima per tutti, quella del 14 marzo, quando finalmente anche la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini avrà il nome del vincitore indiscusso. E il campione ha rivelato qualsul momento in cui rivedrà la fidanzata.lo avrebbe rivelato per i lettori del settimanale Oggi. Eccolo attende quando rivedràSelassiè:”Spariamo per un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere, non aspetteremo e cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col ...