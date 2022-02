Manchester United: indicato il nome dell'allenatore ideale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo Goal, Roy Keane - ex Red Devils - avrebbe suggerito al Manchester United di nominare Simeone come nuovo allenatore, ritenendo il tecnico... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo Goal, Roy Keane - ex Red Devils - avrebbe suggerito aldi nominare Simeone come nuovo, ritenendo il tecnico...

Advertising

OCardinal17 : RT @NapoletanoFier1: @OCardinal17 @sscnapoli Stamattina ho aperto due siti e volevo vomitare: - Osimhen in partenza verso il Manchester Uni… - GiaGianmarco : Il rapporto tra Paul Pogba e il Man United non è andato sempre come sperato e a fine stagione, probabilmente, il fr… - sportli26181512 : #Neville, bordata ad #Abramovich: 'Approccio codardo': L'ex calciatore del Manchester United ha sottolineato la man… - NapoletanoFier1 : @OCardinal17 @sscnapoli Stamattina ho aperto due siti e volevo vomitare: - Osimhen in partenza verso il Manchester… - _SiGonfiaLaRete : Calciomercato #Napoli – #Osimhen nel mirino del #ManUnited . I dettagli -