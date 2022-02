“Mamma ho paura, prendiamo di mira anche i civili. È difficile”: l’ambasciatore ucraino Onu legge l’ultimo messaggio di un soldato russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) l’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione speciale di emergenza dell’Assemblea generale per parlare della guerra, ha letto quelli che ha spiegato essere gli ultimi messaggi dallo smartphone di un soldato russo morto in guerra. La chat è con la Mamma di questo soldato. “Stai facendo le esercitazioni?”, chiede la madre del soldato al figlio. “Mamma, non sono più in Crimea. Non stiamo facendo un’esercitazione”, spiega lui, sottolineando di essere in Ucraina. “Qui c’è una guerra vera in corso – spiega alla madre nei messaggio – Ho paura. Stiamo bombardando tutte le città insieme, prendiamo di mira anche i civili“. Quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)all’Onu, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione speciale di emergenza dell’Assemblea generale per parlare della guerra, ha letto quelli che ha spiegato essere gli ultimi messaggi dallo smartphone di unmorto in guerra. La chat è con ladi questo. “Stai facendo le esercitazioni?”, chiede la madre delal figlio. “, non sono più in Crimea. Non stiamo facendo un’esercitazione”, spiega lui, sottolineando di essere in Ucraina. “Qui c’è una guerra vera in corso – spiega alla madre nei– Ho. Stiamo bombardando tutte le città insieme,di“. Quindi ...

