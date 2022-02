“Mamma, dove andremo a vivere?”. Caterina Balivo, il figlio terrorizzato per quello che sta succedendo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Davvero molto forti e commoventi le dichiarazioni di Caterina Balivo, che durante la trasmissione ‘Da noi a ruota libera’ di Francesca Fialdini si è lasciata andare a rivelazioni su suo figlio Guido Alberto. Il bimbo ha infatti molta paura in questi giorni e ha chiesto disperatamente supporto a suo madre, ma non è tutto. Le ha chiesto cosa potrebbe succedere a lui e alla loro famiglia e la giudice de ‘Il Cantante Mascherato’ ha tentato in tutti i modi di rasserenarlo, nonostante il momento complicatissimo. In occasione di San Valentino Caterina Balivo aveva invece sorpreso tutti i suoi follower con un post meraviglioso per suo marito Guido Maria Brera. Nella didascalia a corredo dell’immagine ha lanciato una piccola frecciatina a suo marito: “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Davvero molto forti e commoventi le dichiarazioni di, che durante la trasmissione ‘Da noi a ruota libera’ di Francesca Fialdini si è lasciata andare a rivelazioni su suoGuido Alberto. Il bimbo ha infatti molta paura in questi giorni e ha chiesto disperatamente supporto a suo madre, ma non è tutto. Le ha chiesto cosa potrebbe succedere a lui e alla loro famiglia e la giudice de ‘Il Cantante Mascherato’ ha tentato in tutti i modi di rasserenarlo, nonostante il momento complicatissimo. In occasione di San Valentinoaveva invece sorpreso tutti i suoi follower con un post meraviglioso per suo marito Guido Maria Brera. Nella didascalia a corredo dell’immagine ha lanciato una piccola frecciatina a suo marito: “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto ...

Advertising

FredMosby_ : Visto un servizio della vita in diretta di un papà che ha lasciato l'Ucraina con i suoi figli piccoli (la mamma è r… - valeagle17 : @flickersnjall Oh mamma mia. Dove siamo arrivato - gabrigamon : @mannocchia Uh mamma, e adesso dove andiamo? ?????? - cristianovilla9 : RT @Guzel43266945: @PolScorr Ma dove siete? Papà sta chiedendo se ti possiamo fare una spedizione? Mamma, quale spedizione? Io adesso vorre… - LucioPerotta : La madre gli scrive: 'Come va l'addestramento?'. Lui: 'Mamma, non sono più in Crimea, non è un addestramento'. E le… -