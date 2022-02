Malore per Miriana Trevisan, panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Che cosa è successo e come sta ora (Di lunedì 28 febbraio 2022) Miriana Trevisan protagonista di una nottata concitata, questa volta però non c’entrano i fantasmi, la gieffina avrebbe accusato un Malore, al momento però non è noto che cosa sia successo nello specifico, i fan si sono lanciati in diverse speculazioni. Accanto a Miriana Trevisan sono subito accorsi Jessica, Lulù e Barù. I tre sono rimasti accanto a lei per tutta la notte e già dal mattino la gieffina è apparsa in buona salute. Intanto c’è forte attesa per la puntata in onda questa sera che vede Miriana Trevisan tra i concorrenti al televoto. Malore nella Casa per Miriana Trevisan Secondo quanto ricostruito in queste ore, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022)protagonista di una nottata concitata, questa volta però non c’entrano i fantasmi, la gieffina avrebbe accusato un, al momento però non è noto chesianello specifico, i fan si sono lanciati in diverse speculazioni. Accanto asono subito accorsi Jessica, Lulù e Barù. I tre sono rimasti accanto a lei per tutta la notte e già dal mattino la gieffina è apparsa in buona salute. Intanto c’è forte attesa per la puntata in onda questa sera che vedetra i concorrenti al televoto.perSecondo quanto ricostruito in queste ore, ...

