Malore per Miriana al GF Vip: Barù e Jessica l’aiutano, ecco cosa sarebbe successo di notte e come sta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Malore per Miriana Trevisan nel cuore della notte? A quanto pare la concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe sentita male ricevendo l’immediato soccorso da parte di Barù e Jessica Selassiè. Malore per Miriana al GF Vip: Barù e Jessica la soccorrono In molti sul web si sono preoccupati questa notte perché Miriana Trevisan ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 febbraio 2022)perTrevisan nel cuore della? A quanto pare la concorrente del Grande Fratello Vip sisentita male ricevendo l’immediato soccorso da parte diSelassiè.peral GF Vip:la soccorrono In molti sul web si sono preoccupati questaperchéTrevisan ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

