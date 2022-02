Malattie rare: Palazzo Chigi illuminato di verde, rosa e azzurro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #Malattierare' in occasione del #rareDiseaseDay2022 promossa in Italia da @uniamofimronlus". E' quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi, accompagnato dalla foto della sede del governo illuminata per l'occasione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "28febbraio:si tinge di, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #' in occasione del #DiseaseDay2022 promossa in Italia da @uniamofimronlus". E' quanto si legge in un tweet di, accompagnato dalla foto della sede del governo illuminata per l'occasione.

Advertising

MinisteroSalute : Domani #28febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata delle #MalattieRare Il @TVMR_CNMR 800.896949 è una hel… - robersperanza : 300 milioni di persone nel mondo soffrono di malattie “rare”. Sono malattie spesso più difficili da curare anche pe… - beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - AzulDea10 : RT @kio_avalon: Per la giornata mondiale delle malattie rare volevo provare a raccontare in un thread semplificato la malattia genetica rar… - baratto_m : RT @AzzolinaLucia: Chi sa quante sono le persone in Italia colpite da malattie rare? Quasi due milioni. Nel 70% dei casi bambini. Oggi è la… -