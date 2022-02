Malattie rare, a Roma il 'monumento invisibile' dedicato a milioni di storie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Un basamento di marmo, come se ne incontrano migliaia a Roma, ma senza alcuna scultura: è il 'monumento invisibile', installato dal 28 febbraio al 2 marzo a Roma, in Piazza di S.Silvestro, a pochi passi da Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi, in occasione della XV Giornata mondiale delle Malattie rare. Un'installazione temporanea dal forte valore simbolico con cui Sanofi "vuole continuare a portare l'attenzione sui milioni di persone (oltre 2 milioni in Italia e 300 milioni nel mondo) che hanno una patologia che a volte può farli sentire invisibili perché riguarda singolarmente pochi individui. Ma non per questo i malati rari devono avere meno dignità e diritti oppure essere indotti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos Salute) - Un basamento di marmo, come se ne incontrano migliaia a, ma senza alcuna scultura: è il '', installato dal 28 febbraio al 2 marzo a, in Piazza di S.Silvestro, a pochi passi da Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi, in occasione della XV Giornata mondiale delle. Un'installazione temporanea dal forte valore simbolico con cui Sanofi "vuole continuare a portare l'attenzione suidi persone (oltre 2in Italia e 300nel mondo) che hanno una patologia che a volte può farli sentire invisibili perché riguarda singolarmente pochi individui. Ma non per questo i malati rari devono avere meno dignità e diritti oppure essere indotti ...

