MagicLand cerca personale | ecco come lavorare nel parco divertimenti | come fare domanda

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In un periodo così difficile, dove la proposta di lavoro scarseggia e sempre più giovani devonoi conti con un futuro ‘incerto’, arrivano buone notizie da, ilche si trova a Valmontone, alle porte di Roma. L’azienda, pochi giorni fa, sui social ha annunciato che ci sono nuove posizioni aperte: bisogna solo candidarsi e sperare di iniziare una nuova avventura.a Valmontone: le posizioni Ilriaprirà il prossimo 9 aprile, ma intanto l’azienda è alla ridi. Le selezioni, sul sito ufficiale, sono aperte e gli annunci sono rivolti a manutentori generici, addetti retail, addetti all’accoglienza, alle attrazioni, alla ristorazione, ...

Il Corriere della Città

