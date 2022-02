“Ma non lo avete capito?”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo affondata: “Cosa sta facendo là dentro” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha fatto scalpore l’uscita di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip. La soprano non è stata una concorrente come le altre, inutile sottolinearlo. Più volte Alfonso Signorini è stato accusato di favorire la soprano e di graziarla in diverse occasioni. Ma di certo Katia è riuscita a creare delle fazioni all’interno della Casa come pochi altri. Non è un caso se quando ha lasciato il reality i gieffini hanno reagito in modo particolare. Anche Carmen Russo, eliminata ormai da tempo, ha detto la sua sulla questione. “Alcuni gieffini – le parole della ballerina e showgirl – non hanno salutato Katia è vero. Io sono stata la prima ad aver litigato con lei, c’è stato un bello scontro. Però per rispetto e convivenza ci siamo chiarite. Devo dire che da entrambe le fazioni, chi è a favore di Katia e chi è contro, hanno sbagliato tutti. Gli scontri portano a gravi offese. Penso che alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha fatto scalpore l’uscita di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip. La soprano non è stata una concorrente come le altre, inutile sottolinearlo. Più volte Alfonso Signorini è stato accusato di favorire la soprano e di graziarla in diverse occasioni. Ma di certo Katia è riuscita a creare delle fazioni all’interno della Casa come pochi altri. Non è un caso se quando ha lasciato il reality i gieffini hanno reagito in modo particolare. Anche Carmen Russo, eliminata ormai da tempo, ha detto la sua sulla questione. “Alcuni gieffini – le parole della ballerina e showgirl – non hanno salutato Katia è vero. Io sono stata la prima ad aver litigato con lei, c’è stato un bello scontro. Però per rispetto e convivenza ci siamo chiarite. Devo dire che da entrambe le fazioni, chi è a favore di Katia e chi è contro, hanno sbagliato tutti. Gli scontri portano a gravi offese. Penso che alcune ...

