Luis Vinicio incontra i giocatori del Napoli: "Mi sento napoletano al 100%" In occasione del 90esimo compleanno di Luis Vinicio il club partenopeo ha invitato l'ex giocatore ed allenatore del Napoli ad incontrare l'attuale squadra azzurra. FOTO: SSC Napoli, Luis Vinicio Il Leone, così soprannominato dai tifosi azzurri, si è presentato a tutti i calciatori e ha ricevuto come regalo di compleanno una maglietta del Napoli con il numero 90 e la scritta Vinicio. Emozionanti le immagini raffiguranti gli abbracci con i giocatori e soprattutto le parole da lui spese. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questo è un momento per me molto importante, perché quando ho ricevuto l'invito di venire a trovarvi sono rimasto molto contento. Mi sento ancora napoletano

