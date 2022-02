L’Ue censura i giornali russi. È questa la libertà da difendere? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si attendono rivolte dei campioni della libertà di stampa. Posizioni ufficiali dei colleghi giornalisti. Magari anche del vetusto Ordine professionale. Perché la decisione della Commissione Europea di mettere al bando le emittenti televisive russe è una decisione senza precedenti, errata, ipocrita. Perché se Mosca avesse applicato nei confronti di un giornale “dissidente” o della nostra “Rai” statale una simile censura, oggi vedremmo orde di cronisti strapparsi le vesti in nome della libertà di espressione. L’Europa, è chiaro, ha qualche difficoltà a rispondere all’invasione russa in Ucraina. Si capisce. La Nato non può mandare truppe di terra, caccia o mezzi propri sul territorio per proteggere Kiev. Significherebbe dichiarare guerra a Putin e scatenare la “Terza Guerra Mondiale” evocata da Joe Biden. Dunque Bruxelles ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si attendono rivolte dei campioni delladi stampa. Posizioni ufficiali dei colleghisti. Magari anche del vetusto Ordine professionale. Perché la decisione della Commissione Europea di mettere al bando le emittenti televisive russe è una decisione senza precedenti, errata, ipocrita. Perché se Mosca avesse applicato nei confronti di un giornale “dissidente” o della nostra “Rai” statale una simile, oggi vedremmo orde di cronisti strapparsi le vesti in nome delladi espressione. L’Europa, è chiaro, ha qualche difficoltà a rispondere all’invasione russa in Ucraina. Si capisce. La Nato non può mandare truppe di terra, caccia o mezzi propri sul territorio per proteggere Kiev. Significherebbe dichiarare guerra a Putin e scatenare la “Terza Guerra Mondiale” evocata da Joe Biden. Dunque Bruxelles ...

Advertising

gypsystel : @fsyloslab @NicolaMelloni avete spunti sulle posizioni e sulle misure che sta predendo la UE? Le armi e la censura… - beltrami_fulvio : #Ucraina la decisione #UE di oscurare @RT e @SputnikInt in #Europa è una grave violazione della libertà di informaz… - ugolini_g : AGGHIACCIANTE, l'UE come i peggiori regimi! L'UE CENSURA media RUSSI..Di cosa hanno paura? I cittadini europei non… - AssociazioneLS : La #UE si sta comportando come la chiesa nel #medioevo durante l'inquisizione che proibiva la lettura dei libri e l… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Se la mia #Chiesa Cattolica Romana non capisce questa semplice verità essenziale, se #Papa Francesco non aiuta la #Russi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue censura L’Ue censura i giornali russi. È questa la libertà da difendere? Nicola Porro