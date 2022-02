L’Ucraina nell’Ue divide l’Europa, Zelensky firma la candidatura: il 1 marzo il voto dell’Europarlamento. Borrell frena – Il video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Parlamento europeo prenderà una decisione già domani 1 marzo sul percorso di adesione delL’Ucraina all’Unione europea. In un’apparente accelerazione dell’iter formale, l’Europarlamento discuterà e voterà domani su una risoluzione che contiene la richiesta di: «adoperarsi per concedere alL’Ucraina lo status di candidato all’Ue, in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea e nel frattempo, continuare a lavorare per la sua integrazione nell’Ue». Il voto sul testo è atteso per la sera del 1 marzo. Oggi 28 febbraio, il presidente ucraino Zelensky ha firmato il documento dell’adesione delL’Ucraina all’Unione europea. La richiesta verrà presentata alle autorità di Bruxelles nelle prossime ore con il ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Parlamento europeo prenderà una decisione già domani 1sul percorso di adesione delall’Unione europea. In un’apparente accelerazione dell’iter formale,rlamento discuterà e voterà domani su una risoluzione che contiene la richiesta di: «adoperarsi per concedere allo status di candidato all’Ue, in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea e nel frattempo, continuare a lavorare per la sua integrazione». Ilsul testo è atteso per la sera del 1. Oggi 28 febbraio, il presidente ucrainohato il documento dell’adesione delall’Unione europea. La richiesta verrà presentata alle autorità di Bruxelles nelle prossime ore con il ...

