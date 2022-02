L’Ucraina cerca l’Ue mentre si chiudono i negoziati con la Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un funzionario della presidenza ucraina dice ad Associated Press che i negoziati con i russi – partiti questa mattina a Gomel, in BieloRussia, per cercare una tregua all’invasione voluta da Vladimir Putin – sono conclusi, ma altri seguiranno. Ria e la tv statale Rossiya24, media mossi dal Cremlino, dicono che invece c’è stata solo una pausa e i colloqui riprenderanno a breve. L’agenzia di stampa bielorussa BelTA, ospitante e solo parzialmente terza (Minsk è in realtà in guerra al fianco di Mosca), ha spiegato che “le parti hanno lasciato la stanza per una pausa, ma ora i negoziati stanno proseguendo”. Attorno all’Edificio del Pescatore (questo il nome del luogo dell’incontro) tutto viaggia su un filo sottile e delicato in cui ogni mossa può rappresentare un vantaggio o una debolezza. mentre si scrive ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un funzionario della presidenza ucraina dice ad Associated Press che icon i russi – partiti questa mattina a Gomel, in Bielo, perre una tregua all’invasione voluta da Vladimir Putin – sono conclusi, ma altri seguiranno. Ria e la tv statale Rossiya24, media mossi dal Cremlino, dicono che invece c’è stata solo una pausa e i colloqui riprenderanno a breve. L’agenzia di stampa bielorussa BelTA, ospitante e solo parzialmente terza (Minsk è in realtà in guerra al fianco di Mosca), ha spiegato che “le parti hanno lasciato la stanza per una pausa, ma ora istanno proseguendo”. Attorno all’Edificio del Pescatore (questo il nome del luogo dell’incontro) tutto viaggia su un filo sottile e delicato in cui ogni mossa può rappresentare un vantaggio o una debolezza.si scrive ...

