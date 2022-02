Lucescu: 'Così siamo fuggiti dall'inferno di Kiev. Ora lavoriamo per la pace' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel giorno del quarantatreesimo anniversario della sua prima volta in panchina, Mircea Lucescu il regalo non lo riceve ma lo fa. Dopo essersi tratto in salvo dalla guerra in Ucraina con un viaggio ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel giorno del quarantatreesimo anniversario della sua prima volta in panchina, Mirceail regalo non lo riceve ma lo fa. Dopo essersi tratto in salvoa guerra in Ucraina con un viaggio ...

Advertising

OdeonZ__ : Lucescu: 'Così siamo fuggiti dall'inferno di Kiev. Ora lavoriamo per la pace' - Hey_Fede : RT @Gazzetta_it: Lucescu: 'Così siamo fuggiti dall'inferno di Kiev. Ora lavoriamo per la pace' #guerraUcraina - sportli26181512 : Lucescu: 'Così siamo fuggiti dall'inferno di Kiev. Ora lavoriamo per la pace': Lucescu: 'Così siamo fuggiti dall'in… - Gazzetta_it : Lucescu: 'Così siamo fuggiti dall'inferno di Kiev. Ora lavoriamo per la pace' #guerraUcraina -