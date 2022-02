Lucescu | «Al confine ho visto uomini che accompagnavano le famiglie e tornavano a combattere»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Mircea, l’allenatore della Dinamo Kiev, dopo essersi tratto in salvo dalla guerra in Ucraina con un viaggio interminabile, si è messo subito in moto per facilitare la fuga dei calciatori stranieri dalla capitale aggredita dai russi. La Gazzetta dello Sport lo ha sentito per capire la situazione in Ucraina dopo l’attacco russo “A un certo punto mi sveglio di notte e il primo pensiero che mi viene è l’estate, ha presente quei temporali estivi pieni di lampi e tuoni fortissimi? E invece no, purtroppo no. Ci dicono che è cominciata la guerra, e che è arrivata alle porte della città”. Nessuno, spiega il tecnico si aspettava quello che è accaduto. “Venivamo da un ritiro verso il campionato che stava per ricominciare, siamo stati in Spagna e ad Antalya con quasi tutte le squadre ucraine, una specie di mini campionato. Poi siamo tornati, giovedì sera abbiamo fatto ...