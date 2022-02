Love is in the air, anticipazioni (28 febbraio – 4 marzo 2022): Serkan cambia vita (Di lunedì 28 febbraio 2022) Serkan Serkan cambia vita. Complici i problemi economici, l’architetto, protagonista di Love is in the Air, venderà le sue quote nella società e andrà ad insegnare alla facoltà di architettura. Tutti i dettagli su quel che accadrà questa settimana a Love is in the air nelle nostre anticipazioni. La soap turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Love is in the air: anticipazioni da lunedì 8 febbraio a sabato 4 marzo 2022 Ayfer, donna di cuore, dona tutti gli ori di famiglia ad Aydan per venderli insieme ai cavalli e ad altri beni della famiglia Bolat. Ayfer si offre inoltre, di dare a quest’ultima (disperata perchè non sa come si vive in ristrettezze ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 febbraio 2022). Complici i problemi economici, l’architetto, protagonista diis in the Air, venderà le sue quote nella società e andrà ad insegnare alla facoltà di architettura. Tutti i dettagli su quel che accadrà questa settimana ais in the air nelle nostre. La soap turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5.is in the air:da lunedì 8a sabato 4Ayfer, donna di cuore, dona tutti gli ori di famiglia ad Aydan per venderli insieme ai cavalli e ad altri beni della famiglia Bolat. Ayfer si offre inoltre, di dare a quest’ultima (disperata perchè non sa come si vive in ristrettezze ...

