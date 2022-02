Love is in the air, anticipazioni 1 marzo: la scelta di Serkan (Di lunedì 28 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di martedì 1 marzo. Serkan compie una scelta definitiva. Il viaggio di nozze di Eda e Serkan si è rivelato una miniera di problemi e non la luna di miele che i due avevano sperato e sognato. Prima le voci messe in giro dalla signora Deniz che vuole a tutti i costi conquistare l’architetto e le conseguenti reazioni di Eda. Poi la notizia più cupa: i conti di Serkan e della società della sua famiglia, la Art Life, sono bloccati. Serkan aggrotta le sopracciglia (via screenshot)Nessun fondo per proseguire perché le banche hanno chiuso i rubinetti ed i cantieri restano aperti, ma senza poter andare avanti con i lavori. O arrivano nuovi introiti o l’azienda rischia di ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di martedì 1compie unadefinitiva. Il viaggio di nozze di Eda esi è rivelato una miniera di problemi e non la luna di miele che i due avevano sperato e sognato. Prima le voci messe in giro dalla signora Deniz che vuole a tutti i costi conquistare l’architetto e le conseguenti reazioni di Eda. Poi la notizia più cupa: i conti die della società della sua famiglia, la Art Life, sono bloccati.aggrotta le sopracciglia (via screenshot)Nessun fondo per proseguire perché le banche hanno chiuso i rubinetti ed i cantieri restano aperti, ma senza poter andare avanti con i lavori. O arrivano nuovi introiti o l’azienda rischia di ...

