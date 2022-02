Lol, Fedez contro il montaggio: «Sembra che ridiamo per qualsiasi cosa» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Fedez, Frank Matano “Hanno messo delle nostre risate in cose per cui non ridevamo“. Qualcosa non torna a Fedez. In una storia su Instagram, l’influencer e conduttore di Lol – Chi Ride è Fuori ha espresso perplessità sul montaggio del comedy show di Prime Video. In particolare, il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato il fatto che nella versione proposta al pubblico sarebbero state aggiunte delle eccessive risate, anche in situazioni nelle quali nessuno si era sganasciato in quel modo. “Ho fatto una piccola degustazione di Lol, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 febbraio 2022), Frank Matano “Hanno messo delle nostre risate in cose per cui non ridevamo“. Qualnon torna a. In una storia su Instagram, l’influencer e conduttore di Lol – Chi Ride è Fuori ha espresso perplessità suldel comedy show di Prime Video. In particolare, il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato il fatto che nella versione proposta al pubblico sarebbero state aggiunte delle eccessive risate, anche in situazioni nelle quali nessuno si era sganasciato in quel modo. “Ho fatto una piccola degustazione di Lol, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire unaa discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo.che… Uno muove ...

