Lo stadio del Benfica in piedi per l'ingresso in campo di Yaremchuk, l'ucraino si commuove (VIDEO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bellissimo quanto accaduto ieri durante Benfica-Vitoria Guimaraes. Al minuto 61 l'attaccante ucraino Roman Yaremchuk è entra in campo per sostituire un compagno e Vertonghen si è sfilato la fascia di capitano per consegnargliela. Il pubblico ha accolto la scena con applausi scroscianti. Sugli spalti erano tanti i cartelli inneggianti la pace in Ucraina. Yaremchuk si è commosso. Il suo viso, ritratto nel VIDEO, racconta pienamente le emozioni del calciatore e dell'intero stadio.Nell'ultima partita giocata in Champions League, Yaremchuk aveva esultato mostrando il simbolo dell'Ucraina. Gli applausi del pubblico, gli occhi lucidi di Yaremchuk pic.twitter.com/p7w4VL8373 — GOAL Italia (@GoalItalia) February 27, 2022 L'articolo ilNapolista.

