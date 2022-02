Lo sport cancella la Russia di Putin

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Sempre più soli e sempre più isolati: anche il mondo dellomette fuorie Bielo. Con qualche tentennamento, perché la richiesta di bando per tutti gli atleti e ufficiali provenienti da Mosca e Minsk arriva quasi come reazione alle prese di posizione di molti stati, ma alla fine il CIO ripristina l'epoca dei boicottaggi e dei veti mettendo per iscritto la sua indicazione. La formula utilizzata è quella della "raccomandazione" inviata a tutte le federazioni internazionali che fanno capo al massimo organismoivo, lasciando qualche margine nel caso ci siano problemi organizzativi e legali che impediscano nell'immediato la messa in atto della prescrizione. Però il segnale che il Comitato Esecutivo del CIO, guidato dal presidente Thomas Bach, lancia è durissimo: "Al fine di proteggere l'integrità delle ...

Lo Schalkeil brand Gazprom dalle sue maglie La guerra in Ucraina incide anche sul mondo dello. Nel boicottaggio generale alla Russia si inserisce anche quello di Gazprom , colosso dell'energia ...In virtù del conflitto attualmente in corso in Ucraina, l'International Tennis Federation ha annunciato di aver cancellato indefinitamente tutti i tornei del circuito ITF originariamente previsti in ...Il mondo dello sport sta sanzionando la Russia, cancellando gran parte delle competizioni sportive nel paese di Putin oppure impedendo la presenza di tifosi. In un caso, dal forte valore simbolico, la ...Marco Cecchinato scende infine al 95° posto (-5). Intanto, a causa del conflitto in Ucraina, l'International Tennis Federation ha annunciato di aver cancellato indefinitamente tutti i tornei del ...