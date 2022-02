Lo Spartak sorpreso per l’esclusione dall’Europa League | il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Le sanzioni nei confronti della Russia continuano anche in ambito sportivo. A pagarne le spese, i club russi (e la nazionale) che non potranno partecipare alle competizioni internazionali. A tale riguardo, loMosca ha rilasciato, nella giornata di oggi, unufficiale.MoscaIl“Il duro verdetto di UEFA e FIFA è legato alla posizione delle organizzazioni in merito agli eventi sul territorio ucraino. Oltre allo, tutti i club e le squadre russe sono esclusi dalle competizioni internazionali. La decisione di FIFA e UEFA, ovviamente, ci ha sconvolto, anche se ci si aspettava. Sfortunatamente, gli sforzi della nostra squadra in questo sorteggio di Europasono stati cancellati per ragioni il più lontano ...