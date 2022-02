Lo schiaffo di Papa Francesco alla Cei: diserta l’incontro di Firenze (in polemica con Minniti) e non invia neanche il saluto durante l’Angelus (Di lunedì 28 febbraio 2022) Papa Francesco sconfessa pubblicamente la Conferenza episcopale italiana. Bergoglio ha disertato l’incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo organizzato dalla Cei, che avrebbe dovuto chiudere a Firenze il 27 febbraio, motivando ufficialmente il forfait con “un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba”, come ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede. In realtà però il Papa si è molto irritato per la presenza all’evento dell’ex ministro Marco Minniti, attualmente presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo, tra le maggiori società produttrici di armi. Una presenza che ha già suscitato le proteste di preti e pacifisti. Di qui la netta presa di distanza di Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)sconfessa pubblicamente la Conferenza episcopale italiana. Bergoglio hatodei vescovi e sindaci del Mediterraneo organizzato dCei, che avrebbe dovuto chiudere ail 27 febbraio, motivando ufficialmente il forfait con “un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba”, come ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede. In realtà però ilsi è molto irritato per la presenza all’evento dell’ex ministro Marco, attualmente presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo, tra le maggiori società produttrici di armi. Una presenza che ha già suscitato le proteste di preti e pacifisti. Di qui la netta presa di distanza di...

Advertising

fattoquotidiano : Lo schiaffo di Papa Francesco alla Cei: diserta l’incontro di Firenze (in polemica con Minniti) e non invia neanche… - myrosycandy : RT @fattoquotidiano: Lo schiaffo di Papa Francesco alla Cei: diserta l’incontro di Firenze (in polemica con Minniti) e non invia neanche il… - ErmannoKilgore : Lo schiaffo di Papa Francesco alla Cei: diserta l'incontro di Firenze (in polemica con Minniti) e non invia neanche… - emiliomagrini : RT @fattoquotidiano: Lo schiaffo di Papa Francesco alla Cei: diserta l’incontro di Firenze (in polemica con Minniti) e non invia neanche il… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Lo schiaffo di Papa Francesco alla Cei: diserta l’incontro di Firenze (in polemica con Minniti) e non invia neanche il… -