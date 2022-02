“Lo ha mandato lui”. GF Vip, messaggio aereo per Soleil e il mittente fa saltare tutti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da quando Alex non c’è più per lei, per loro, è iniziato un nuovo GF Vip. Alex è Belli, ovviamente, e loro sono Delia Duran e Soleil Sorge. Le due vip proprio recentemente sono state protagoniste di un nuovo confronto: “Ieri – ha detto la modella venezuelana – ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna he mi dice le cose davanti è Soleil Sorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”. Proprio qualche giorno fa, in ogni caso, Soleil aveva raccontato a Antonio Medugno un episodio molto brutto della sua gioventù. Dopo aver avuto un brutto incidente quando stava negli Usa, un suo amico ha compiuto l’estremo gesto: “Sono passati circa sei mesi, tra assicurazioni, danni e la penale legale perché era alla guida ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da quando Alex non c’è più per lei, per loro, è iniziato un nuovo GF Vip. Alex è Belli, ovviamente, e loro sono Delia Duran eSorge. Le due vip proprio recentemente sono state protagoniste di un nuovo confronto: “Ieri – ha detto la modella venezuelana – ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna he mi dice le cose davanti èSorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”. Proprio qualche giorno fa, in ogni caso,aveva raccontato a Antonio Medugno un episodio molto brutto della sua gioventù. Dopo aver avuto un brutto incidente quando stava negli Usa, un suo amico ha compiuto l’estremo gesto: “Sono passati circa sei mesi, tra assicurazioni, danni e la penale legale perché era alla guida ...

