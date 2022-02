L’Italia dà il via libera al decreto per sostenere l’Ucraina: prolungato anche lo stato d’emergenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Il Cdm sulle nuove misure di sostegno a favore del Paese è durato un’ora. Sul fronte della difesa, “il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina”, conferma Palazzo Chigi. E’ possibile ricorrere ai razionamenti di gas, al momento una necessità che non c’è. Nel caso arrivasse, si apre immediatamente – si desume dunque senza altri passaggi normativi – alla possibilità di ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento. Passa da qui l’apertura, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – Il Consiglio dei ministri ha dato il viaall’unanimità allegge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Il Cdm sulle nuove misure di sostegno a favore del Paese è durato un’ora. Sul fronte della difesa, “il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative del”, conferma Palazzo Chigi. E’ possibile ricorrere ai razionamenti di gas, al momento una necessità che non c’è. Nel caso arrivasse, si apre immediatamente – si desume dunque senza altri passaggi normativi – alla possibilità di ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento. Passa da qui l’apertura, ...

