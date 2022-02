L' inutile balletto intorno al nuovo San Siro

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il prossimo 6 aprile saranno mille giorni. Mille giorni da quando, affittando l'auditorium del Politecnico di Milano, Milan e Inter presentarono al mondo e alle autorità politiche della città il primo studio di fattibilità per dotare la capitale economica del Paese, la casa di due dei club più prestigiosi del calcio europeo, di unstadio. Quasi tre anni per restare se non al punto di partenza, qualche passo avanti è stato compiuto seppure a fatica anche causa pandemia, con la sensazione di essere invischiati in un dibattito sterile nel quale non tutti stanno interpretando in pieno il proprio ruolo. La minaccia nemmeno troppo velata che le due società hanno fatto di guardare altrove nasce qui. E sarebbe una sconfitta per tutti, compresi quelli che oggi avversano un progetto che nel frattempo è stato riscritto quasi totalmente adeguandolo alle richieste del Comune, ...