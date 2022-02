L’intelligence italiana tiene d’occhio la cooperazione Russia-Cina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel Box-11 della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza redatta dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l’anno 2021 – dunque distante dalla guerra in Ucraina e non riferita direttamente a questi recenti sviluppi – si parla della cooperazione tra Russia e Cina . Il tema è cruciale per il futuro delle relazioni internazionali, e dunque di interesse per L’intelligence italiana che registra come, a partire dal 2014, le relazioni tra la Russia e la Cina si sono intensificate in ragione del crescente isolamento russo provocato dalle sanzioni occidentali dopo l’annessione della Crimea, della comune opposizione all’egemonia politico-economico-valoriale dei Paesi occidentali e del condiviso obiettivo di incidere in profondità sulla ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel Box-11 della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza redatta dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l’anno 2021 – dunque distante dalla guerra in Ucraina e non riferita direttamente a questi recenti sviluppi – si parla dellatra. Il tema è cruciale per il futuro delle relazioni internazionali, e dunque di interesse perche registra come, a partire dal 2014, le relazioni tra lae lasi sono intensificate in ragione del crescente isolamento russo provocato dalle sanzioni occidentali dopo l’annessione della Crimea, della comune opposizione all’egemonia politico-economico-valoriale dei Paesi occidentali e del condiviso obiettivo di incidere in profondità sulla ...

