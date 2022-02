L’infortunio di Alex Sandro complica la sua posizione: pronto il cambio “naturale” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus è alla ricerca di nuovi giocatori per poter rinforzare la rosa e la dirigenza ha iniziato a pensare a sostituire Alex Sandro. Il mercato non dorme mai ed è sempre pronto a regalare nuovi campioni di primo livello che possono rivelarsi decisivi per la crescita e lo sviluppo delle varie squadre e la Juventus ha tutta l’intenzione di formare la rosa più forte e completa possibile e così di recente ha messo gli occhi su un giocatore che sarebbe perfetto per sostituire Alex Sandro. Il brasiliano è ormai sempre di più fuori dai progetti di Madama e quindi ai stanno cercando alternative che possano essere considerate quanto più utili e valide possibili per mettere a disposizione di Allegri la squadra più forte possibile. Alex Sandro Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus è alla ricerca di nuovi giocatori per poter rinforzare la rosa e la dirigenza ha iniziato a pensare a sostituire. Il mercato non dorme mai ed è semprea regalare nuovi campioni di primo livello che possono rivelarsi decisivi per la crescita e lo sviluppo delle varie squadre e la Juventus ha tutta l’intenzione di formare la rosa più forte e completa possibile e così di recente ha messo gli occhi su un giocatore che sarebbe perfetto per sostituire. Il brasiliano è ormai sempre di più fuori dai progetti di Madama e quindi ai stanno cercando alternative che possano essere considerate quanto più utili e valide possibili per mettere a disdi Allegri la squadra più forte possibile.Juventus ...

carloleccardi : @Campanelli11 Giustissimo alex, tra l altro non capisco come si possa asserire altresi'che dybala sia molle..l unic… - RadioSportiva : Alla lunga lista degli infortunati (Chiesa, Dybala, Rugani, Alex Sandro e Kaio Jorge) si è aggiunto Weston McKennie… - lazebrafelice : Continua a piovere sul bagnato per la Juve infortunio grave pure per #Kaio, 3 in meno di 24h di cui 2 gravi. Chiesa… - sportli26181512 : Juve, infortunio al ginocchio con l'Under 23 per Kaio Jorge: esce in lacrime in barella: Oltre al ko di McKennie e… - MikiG78 : @Marco562017 E Alex Sandro infortunio muscolare...l'ennesimo...ma nessuno si fa due domande @juventusfc ? -