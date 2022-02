(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamola meglio! Chi èè una giovanissima attrice,e cresciuta nella provincia di Cosenza, edel, presentato nella sezione Panorama della Berle. L’attrice ha interpretato Rosa, la, ed è stata diretta da Francesco Costabile. Di lei sappiamo che ha 26 anni, èa Cariati e ha trascorso gli anni della sua giovinezza in una casa famiglia: oggi vive a Napoli con la sua ...

Advertising

CorriereCitta : Lina Siciliano, chi è la protagonista del film ‘Una Femmina’: età, dove è nata, foto, Instagram - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Lina Siciliano ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #28f… - altrogiornorai1 : Lina Siciliano ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - ilregginoit : Tra i protagonisti, Fabrizio Ferracane, già visto in “Anime nere” e “Il traditore” e Anna Maria De Luca, già vista… - G_Cantafio : RT @IOdonna: Da cassiera del Super ad attrice: il racconto della sua svolta. -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Siciliano

Newsby

... figlia della working class cresciuta tra il dolore, dico ai giovani: 'Alzatevi in piedi" Marco Spoletini e l'arte del taglio: "In un milione di fotogrammi devo scovare l'emozione", ...... "In un milione di fotogrammi devo scovare l'emozione", dalla casa famiglia alla Berlinale: "Ho cresciuto sette fratelli, il cinema è il mio riscatto" 'Elvis', Presley secondo Baz ...A rispondere pienamente a questa necessità è stata Lina Siciliano, 25enne nata a Cariati, borgo medievale della Calabria, con un passato complicato e una brama di sopravvivere e autodeterminarsi, sin ...Donne per Palermo. E' il titolo della puntata di Casa Minutella, con Francesca Donato e Rita Barbera. Poi si presenta il film "Una femmina".