Lina Siciliano | chi è? Età | dove è nata e vita privata della protagonista del film “Una femmina”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Chi è, l’attrice esordiente che è stata scelta comedelUna, presentato alla Berle 2022.: biografia, età eha 26 anni ed èa Cariati, in provincia di Cosenza, in Calabria. L’attrice ha vissuto la sua giovinezza nella Regione, ospite di una casa famiglia. La 26enne ha avuto un passato complicato che ha descritto con le seguenti parole: “Senza una figura genitoriale, sono cresciuta in una casa famiglia. A 20 anni, spinta dal desiderio di indipendenza, ho preso una casa in affitto, mantenendomi con lavoretti saltuari”. Chi è l’attricedel ...