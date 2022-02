Limite pagamenti in contanti 2022, confermato il nuovo tetto massimo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arriva il via libera al Limite spesa di pagamento in contanti 2022 pari a 2 mila euro così come era previsto negli anni passati. Il Senato ha confermato la fiducia al governo posta al decreto Milleproroghe, che dunque viene approvato in via definitiva. Con l’approvazione del decreto milleproroghe è stato deciso il rinvio dell’abbassamento del Limite all’uso del contante, da 2.000 a 1.000 euro, al 2023. Il Limite di mille euro era diventato operativo lo scorso 1° gennaio, per effetto del decreto fiscale 2020, ma, adesso, viene nuovamente sconfessato. In sostanza, salvo nuove proroghe, per tutto il 2022 il tetto massimo di spesa in contanti e pari a 2.000 euro, così come era già previsto negli anni passati. Il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arriva il via libera alspesa di pagamento inpari a 2 mila euro così come era previsto negli anni passati. Il Senato hala fiducia al governo posta al decreto Milleproroghe, che dunque viene approvato in via definitiva. Con l’approvazione del decreto milleproroghe è stato deciso il rinvio dell’abbassamento delall’uso del contante, da 2.000 a 1.000 euro, al 2023. Ildi mille euro era diventato operativo lo scorso 1° gennaio, per effetto del decreto fiscale 2020, ma, adesso, viene nuovamente sconfessato. In sostanza, salvo nuove proroghe, per tutto ilildi spesa ine pari a 2.000 euro, così come era già previsto negli anni passati. Il ...

