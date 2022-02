Liliana Resinovich, le parole dell’amico Claudio Sterpin: “Mi disse che voleva la separazione dal marito” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio scorso, è ancora un giallo. Nelle trame del mistero, ancora tutto da risolvere, si innesta lo scontro a distanza tra l’amico Claudio Sterpin e il marito, Sebastiano Visintin. Al centro dei botta e risposta al veleno tra i due, la presunta crisi coniugale. Uno scenario respinto con forza da quest’ultimo e di cui, invece, Sterpin ha fornito un ritratto anche in tv. Liliana Resinovich: il racconto dell’amico Claudio Sterpin sulla presunta crisi coniugale Claudio Sterpin è intervenuto ai microfoni di Chi l’ha visto?, su Rai3, per tratteggiare il profilo del suo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) La morte di, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio scorso, è ancora un giallo. Nelle trame del mistero, ancora tutto da risolvere, si innesta lo scontro a distanza tra l’amicoe il, Sebastiano Visintin. Al centro dei botta e risposta al veleno tra i due, la presunta crisi coniugale. Uno scenario respinto con forza da quest’ultimo e di cui, invece,ha fornito un ritratto anche in tv.: il raccontosulla presunta crisi coniugaleè intervenuto ai microfoni di Chi l’ha visto?, su Rai3, per tratteggiare il profilo del suo ...

Advertising

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A @QuartoGrado il giallo di Liliana Resinovich. Conduce @GianluigiNuzzi con @AlessandraViero, in prima serata su #Reteq… - Affaritaliani : Liliana Resinovich, marito: 'Non voleva lasciarmi'. Giallo Trieste, i misteri - ParliamoDiNews : Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin contro Claudio/ `Non avrò pietà con te...` #liliana #resinovich #sebastiano… - Noemithestar : Quarto Grado, il marito di Liliana Resinovich contro Sterpin: 'Tanto fango su di lei' - DirittoeCronaca : #QuartoGrado del 25/2/22: la #guerra in #Ucraina e il caso di #LilianaResinovich. -