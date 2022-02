“L’ho beccato”. Alex Belli sotto accusa per l’ultima ‘cosa’ su Delia: smascherato (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”. Con queste parole la scorsa settimana Alex Belli aveva lanciato un messaggio alla moglie Delia Duran, concorrente del GF Vip 6. Dall’Egitto Alex Belli è tornato in fondo al mare con un nuovo messaggio dedicato alla modella venezuelana. L’ex vippone si è mostrato su Instagram con le bombole e muta da sub, tra coralli e pesci tropicali, con un cartello in mano: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo. Io sono con te A x D”. Il filmato pubblicato da Alex Belli ha fatto infuriare Elena Morali, che lo ha accusato di aver copiato la sua idea, visto che solo pochi giorni fa la soubrette aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”. Con queste parole la scorsa settimanaaveva lanciato un messaggio alla moglieDuran, concorrente del GF Vip 6. Dall’Egittoè tornato in fondo al mare con un nuovo messaggio dedicato alla modella venezuelana. L’ex vippone si è mostrato su Instagram con le bombole e muta da sub, tra coralli e pesci tropicali, con un cartello in mano: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo. Io sono con te A x D”. Il filmato pubblicato daha fatto infuriare Elena Morali, che lo hato di aver copiato la sua idea, visto che solo pochi giorni fa la soubrette aveva ...

