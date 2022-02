Lega e Russia Unita | così Salvini resta ancora alleato di Putin

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Adesso mettono subito le mani avanti. “Ma è solo una formalità, non è mai entrato davvero in vigore”. Leggono perfino una clausola del contratto: “Il presente accordo non èlmente vincolante ed è solo una manifestazione di interesse delle parti nella interazione e cooperazione”. Insomma, dal cerchio dei fedelissimi di Matteosminuiscono la portata del patto tra la, il partito di Vladimir. Usano insomma toni ben diversi da quelli con cui, il 6 marzo 2017, il segretario del Carroccio celebrava, con tanto di post su Facebook, il lieto evento: “Storico accordo questa mattina a Mosca fradi, rappresentato dal responsabile esteri, Sergey Zheleznyak”. Tutto da ...