"Lea un nuovo giorno", anticipazioni di martedì 1 marzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Finale di stagione per "Lea un nuovo giorno", la serie tv coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, in onda martedì 1 marzo alle 21.25 su Rai1. Gli ultimi due episodi della fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, sveleranno importanti segreti e colpi di scena. Cosa succederà tra Lea, Marco e Arturo? Leggi anche –> lo sfogo di cecilia rodriguez ogni tanto vi leggo e video Nel primo episodio dal titolo 'Segreti di famiglia' viene respinta dal giudice la richiesta di affidamento di Koljia ed è un duro colpo per Lea e Marco. Nel frattempo, viene ricoverato in reparto Tommaso, un bambino affetto da ...

