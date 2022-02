Le voci degli ucraini di Milano contro la guerra (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Zelensky siamo con te». È un grido chiaro ed univoco quello che da giorni ormai Milano rivolge all’Ucraina. L’ultimo esempio è la manifestazione di sabato 26 febbraio in piazza Cairoli, che ha visto 30 mila persone colorarsi di giallo e di blu per mostrare la propria vicinanza ai civili e al popolo di Kyiv, costretti a vivere sotto le bombe russe. Non ci sono però solo le manifestazioni: la Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi a sostegno di quella ucraina e i palazzi cittadini, come la sede del Comune, portano tutte le sere i colori della bandiera di Kyiv. Non mancano ovviamente le pressioni anche dall’altra parte, come dimostra la richiesta di presa di distanza dell’attacco in Ucraina del sindaco Sala al direttore della Filarmonica della Scala Valery Gergiev, considerato vicino al presidente Vladimir Putin. Un atto non pervenuto, che ha portato il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Zelensky siamo con te». È un grido chiaro ed univoco quello che da giorni ormairivolge all’Ucraina. L’ultimo esempio è la manifestazione di sabato 26 febbraio in piazza Cairoli, che ha visto 30 mila persone colorarsi di giallo e di blu per mostrare la propria vicinanza ai civili e al popolo di Kyiv, costretti a vivere sotto le bombe russe. Non ci sono però solo le manifestazioni: la Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi a sostegno di quella ucraina e i palazzi cittadini, come la sede del Comune, portano tutte le sere i colori della bandiera di Kyiv. Non mancano ovviamente le pressioni anche dall’altra parte, come dimostra la richiesta di presa di distanza dell’attacco in Ucraina del sindaco Sala al direttore della Filarmonica della Scala Valery Gergiev, considerato vicino al presidente Vladimir Putin. Un atto non pervenuto, che ha portato il ...

