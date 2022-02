Le vittime della guerra in Ucraina: le storie dei civili morti nel conflitto, tanti sono bambini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alisa non aveva ancora 8 anni ed è stata colpita mentre era all'asilo. Paolina, all'ultimo anno della scuola elementare, era in macchina con la famiglia e i i nonni Leggi su corriere (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alisa non aveva ancora 8 anni ed è stata colpita mentre era all'asilo. Paolina, all'ultimo annoscuola elementare, era in macchina con la famiglia e i i nonni

Advertising

Antonio_Tajani : Sono venuto dall'ambasciatore ucraino per portare la mia solidarietà a tutto il suo popolo, per lasciare aperta la… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Calo della mortalità in tutta Italia. Sono 30.629 i nuovi contagi, 144 le vittime #ANSA - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - magzinemag : Un bilancio certo delle vittime al quinto giorno dell'invasione della #Russia in #Ucraina è impossibile da stabilir… - ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: #Ucraina Mia, il simbolo nato sotto le bombe. Bimbi due volte vittime della guerra -