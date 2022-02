«Le vere gioie nella vita» ha scritto il presentatore Mediaset accanto a una foto con la piccola Virginia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Manomano, sorridenti per strada: eccoli Gerry Scotti e la sua nipotina,, nata a dicembre del 2020. Laha cambiato ladel conduttore catapultandolo in una dimensione tutta nuova: quella di nonno. E per il volto tv è la gioia più grande. Leggi anche › Festa dei nonni e nonni vip: i post social più belli Leggi anche › Gerry Scotti, primasocial da nonno: «Sono molto impegnato» Gerry Scotti e i primi passi diè la figlia del primogenito del conduttore, Edoardo Scotti, e della moglie Ginevra Piola. La prima ...

Advertising

siaxpolpetta : le vere gioie della vita - ParliamoDiNews : Gerry Scotti e la tenera foto con la nipotina Virginia: `Queste sono le vere gioie della vita` - Il Fatto Quotidian… - infoitcultura : Gerry Scotti, il post con la nipotina Virginia conquista il social: «Le vere gioie nella vita» - FQMagazineit : Gerry Scotti e la tenera foto con la nipotina Virginia: “Queste sono le vere gioie della vita” - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : vere gioie

'Queste sono ledella vita' commenta la redazione di Radio Italia, mentre il presentatore lombardo tiene ben stretta la mano della piccola Virginia. Un nome al femminile voluto da Eodardo, ...Nella didascalia della foto si legge "I primi passi di Virginia! Queste sono ledella vita". La foto raggiunge 55 mila like e tantissimi commenti La foto mostra il conduttore nelle vesti ...Mano nella mano, sorridenti per strada: eccoli Gerry Scotti e la sua nipotina, Virginia, nata a dicembre del 2020. La piccola ha cambiato la vita del conduttore catapultandolo in una dimensione tutta ...L’interprete, scrittore, regista e artista poliedrico, appassionato di pittura e moda, ha festeggiato da Antonio a via dei Pastini e poi al Jolie. Ospiti colleghi del cinema e della tv, ma anche asses ...