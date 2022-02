Le Streghe e Rugby Factory insieme per il rilancio del Rugby al Rione Libertà

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le Società Sportive LeBenevento 2014 RFCeBenevento, in concomitanza con la nuova ripresa dell’attività di campo dei due club dopo l’ultima fase di recrudescenza della pandemia, continuano a lavorareal progetto didelaldi Benevento che coinvolga genitori e figli in momenti di comune partecipazione in uno con le forze trainanti esistenti sul territorio rionale. In tale ottica, a partire da mercoledì 02 marzo 2022alle ore 16.45e a seguire tutti i mercoledì e venerdì alla stessa ora presso il campo “E. Tontoli” (alle spalle del Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento), i dirigenti ed i tecnici delle due società saranno ...