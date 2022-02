Le Stelline nel cielo di Milano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alla fine del XV secolo Ludovico Sforza detto il Moro, duca di Milano, dona a Leonardo da Vinci una vigna vicina alla basilica di Santa Maria delle Grazie, per ringraziarlo del suo ingegno, del suo lavoro e del suo capolavoro “L’Ultima cena”. Oggi, dove oltre cinquecento anni fa abitava, lavorava e passeggiava uno dei principali geni della storia, sorge il giardino sul retro del Palazzo delle Stelline, un’istituzione culturale milanese dalla lunghissima storia e dal 1986 sede dell’omonima Fondazione. Costituita da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, promuove diverse iniziative sociali, culturali ed economiche per valorizzare la conservazione del palazzo e alimentare quella passione per l’innovazione culturale simbolo della vita e dell’opera di Da Vinci. «Leonardo è la nostra icona culturale di riferimento, emblema di grande ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alla fine del XV secolo Ludovico Sforza detto il Moro, duca di, dona a Leonardo da Vinci una vigna vicina alla basilica di Santa Maria delle Grazie, per ringraziarlo del suo ingegno, del suo lavoro e del suo capolavoro “L’Ultima cena”. Oggi, dove oltre cinquecento anni fa abitava, lavorava e passeggiava uno dei principali geni della storia, sorge il giardino sul retro del Palazzo delle, un’istituzione culturale milanese dalla lunghissima storia e dal 1986 sede dell’omonima Fondazione. Costituita da Regione Lombardia e dal Comune di, promuove diverse iniziative sociali, culturali ed economiche per valorizzare la conservazione del palazzo e alimentare quella passione per l’innovazione culturale simbolo della vita e dell’opera di Da Vinci. «Leonardo è la nostra icona culturale di riferimento, emblema di grande ...

