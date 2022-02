Le relazioni difettose – Una storia a distanza quanto può durare?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ciao, probabilmente sono una delle tante che scrive i suoi pensieri. Reputo di essere una persona che ha sempre avuto a cuore e perseguito con impegno e tenacia gli obiettivi e progetti di studio, carriera ed equilibrio familiare (genitori separati, impegnati con 2 compagni che sono entrati nel mio cuore, rapporto bellissimo e sincero: ho 2 famiglie ? ma nel complesso impegnativo per me essendo figlia unica con una vita immersa quasi totalmente nel lavoro). Dopo svariate storie, delusioni, persone avute accanto ma che con il tempo si son rivelate incompatibili (da entrambe le parti), resto single per poco più di un anno e mezzo. Dopo un lungo periodo di spensieratezza, ammetto: a tratti sofferenza da solitudine, ma MAI riempita con persone “chicchessia”, succede qualcosa… decido di far una sorpresa alla mia migliore amica storica in Germania (nata lì, ha vissuto in Italia fino a 3 anni ...