Le lacrime della traduttrice tedesca di Zelensky durante il suo ultimo discorso | VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non è facile ascoltare e dover tradurre discorsi e parole che parlano di guerra. Un conflitto covato nella cenere, con la minaccia russa che ha deciso di svestire quei panni per lanciare la propria offensiva e invasione contro l’Ucraina. E di questo stava parlando il Presidente ucraino nel suo più recente discorso ufficiale alla Nazione. Un messaggio condiviso in tutto il mondo, in tutte le lingue. E la traduttrice di Volodymyr Zelensky in lingua tedesca è scoppiata in lacrime in diretta. A translator at German newspaper “Welt” burst into tears while translating the latest VIDEO address from Ukrainian President Volodymyr Zelensky VIDEO: Welt pic.twitter.com/8fvMKpIfap — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) February 27, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non è facile ascoltare e dover tradurre discorsi e parole che parlano di guerra. Un conflitto covato nella cenere, con la minaccia russa che ha deciso di svestire quei panni per lanciare la propria offensiva e invasione contro l’Ucraina. E di questo stava parlando il Presidente ucraino nel suo più recenteufficiale alla Nazione. Un messaggio condiviso in tutto il mondo, in tutte le lingue. E ladi Volodymyrin linguaè scoppiata inin diretta. A translator at German newspaper “Welt” burst into tears while translating the latestaddress from Ukrainian President Volodymyr: Welt pic.twitter.com/8fvMKpIfap — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) February 27, ...

