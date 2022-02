Le idee make-up per Carnevale 2022 arrivano dalle serie TV (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dimenticate tutte quelle leggende metropolitane secondo cui a Carnevale è necessario puntare ad un make-up a tratti ridicolo. Tutti gli esempi che vi riporteremo vi dimostreranno che anche nel giorno più burlone dell’anno è possibile optare per beauty look glamour. O, quantomeno, questo è quello che ci auguriamo, soprattutto traendo spunto dalle serie TV. idee make-up di Carnevale? Lo spunto arriva dalle serie TV Per confutare la nostra tesi, partiamo da un esempio piuttosto lampante che ha ormai catturato l’attenzione in TV tanto quanto sul web. Avete presente la serie TV Euphoria? I make-up realizzati dall’esperta Donni Davy sono perfetti da emulare a Carnevale, perché trasudano ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dimenticate tutte quelle leggende metropolitane secondo cui aè necessario puntare ad un-up a tratti ridicolo. Tutti gli esempi che vi riporteremo vi dimostreranno che anche nel giorno più burlone dell’anno è possibile optare per beauty look glamour. O, quantomeno, questo è quello che ci auguriamo, soprattutto traendo spuntoTV.-up di? Lo spunto arrivaTV Per confutare la nostra tesi, partiamo da un esempio piuttosto lampante che ha ormai catturato l’attenzione in TV tanto quanto sul web. Avete presente laTV Euphoria? I-up realizzati dall’esperta Donni Davy sono perfetti da emulare a, perché trasudano ...

