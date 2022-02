Le condizioni dell’Ucraina al tavolo dei negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia (Di lunedì 28 febbraio 2022) In una località segreta al confine tra l’Ucraina e la BieloRussia, nell’area intorno al fiume Pripyat, delegazioni governative di Ucraina e Russia stanno portando avanti i negoziati di pace per mettere fine all’invasione voluta da Putin. Kyiv ha inviato il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, il vice ministro degli Esteri, Mykola Tochytskyi, il consigliere del Presidente Mikhailo Podoliak, i deputati Davyd Arakhamia e Rustem Umerov, oltre che il rappresentante del Presidente per il Donbass Andryi Kostin. I colloqui si terranno nella “casa del pescatore” sulla riva del fiume Pripyat. Da Mosca invece la delegazione, guidata dall’ex ministro della Cultura di origine ucraina, Vladimir Medisnsky, vede il vice ministro degli Esteri, Andrei Rudenko, il vice ministro della Difesa, Aleksandr Fomin, l’ambasciatore in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) In una località segreta altra l’Ucraina e la Bielo, nell’area intorno al fiume Pripyat, delegazioni governative di Ucraina estanno portando avanti idi pace per mettere fine all’invasione voluta da Putin. Kyiv ha inviato il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, il vice ministro degli Esteri, Mykola Tochytskyi, il consigliere del Presidente Mikhailo Podoliak, i deputati Davyd Arakhamia e Rustem Umerov, oltre che il rappresentante del Presidente per il Donbass Andryi Kostin. I colloqui si terranno nella “casa del pescatore” sulla riva del fiume Pripyat. Da Mosca invece la delegazione, guidata dall’ex ministro della Cultura di origine ucraina, Vladimir Medisnsky, vede il vice ministro degli Esteri, Andrei Rudenko, il vice ministro della Difesa, Aleksandr Fomin, l’ambasciatore in ...

