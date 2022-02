‘Lazio Street art 2022’: è online il nuovo avviso per murales, mosaici e installazioni artistiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Prosegue l’impegno della Regione per la valorizzazione e rigenerazione di luoghi e beni dei comuni del Lazio all’insegna dell’arte e della creatività. È online il nuovo avviso pubblico ‘Lazio Street art 2022’ con il quale finanziamo interventi artistici, come murales, mosaici e installazioni, che riqualifichino e valorizzino in chiave culturale e sociale gli spazi pubblici e privati delle nostre città, in particolare delle aree urbane più marginali e periferiche”, così ha annunciato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Con questo secondo avviso, rispetto alla scorsa edizione, raddoppiamo le risorse mettendo a disposizione 400 mila euro a fondo perduto per finanziare espressioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Prosegue l’impegno della Regione per la valorizzazione e rigenerazione di luoghi e beni dei comuni del Lazio all’insegna dell’arte e della creatività. Èilpubblicoartcon il quale finanziamo interventi artistici, come, che riqualifichino e valorizzino in chiave culturale e sociale gli spazi pubblici e privati delle nostre città, in particolare delle aree urbane più marginali e periferiche”, così ha annunciato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Con questo secondo, rispetto alla scorsa edizione, raddoppiamo le risorse mettendo a disposizione 400 mila euro a fondo perduto per finanziare espressioni ...

