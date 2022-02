Lazio, Romagnoli e Casale per rifondare la difesa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per l'estate la Lazio punta l'accoppiata Romagnoli-Casale. Secondo quanto riporta oggi Repubblica, sono loro due gli obiettivi dei per... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per l'estate lapunta l'accoppiata. Secondo quanto riporta oggi Repubblica, sono loro due gli obiettivi dei per...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Romagnoli e Casale per rifondare la difesa - SBiancocelesti : Colloqui in corso per Alessio #Romagnoli a #Lazio come free agent in estate. Il capitano di #ACMilan è l'obiettivo… - LALAZIOMIA : Romagnoli in scadenza, la Juve spaventa Lazio e Milan - S4R4_snt08 : RT @romagnolismo: So che non importa a nessuno, ma oggi è il 28 febbraio e ricorre un anniversario per me importante. Quattro anni fa Aless… - romagnolismo : So che non importa a nessuno, ma oggi è il 28 febbraio e ricorre un anniversario per me importante. Quattro anni fa… -