Lazio-Napoli 1-2 | pagelle Elmas ha l’effetto del Viagra sul Napoli Insigne azzera il passato

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ledi1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. Stasera a Roma, Ilaria, Ospinik vola come Olimpia prima della partita. Forse di più. Respinge tutto quello che può e in due occasioni Felipe Anderson e Immobile lo graziano. Certo, Pedro segna ma alla fine è solo un dettaglio – 6,5 Connesso fino all’ultimo neurone e all’ultimo muscolo. È talmente bravo che a momenti parava anche il sinistro di Pedro, peccato – 7 DI LORENZO. L’Euroappuntato è stato grigio e stanco, lasciando praterie scoperte là a destra, tra Zaccagni e Ciro il Torrese. Eppoi provoca quella inutile punizione da cui origina il momentaneo pareggio dei sarriti di Roma – 5,5 Zaccagni fa i numeri e lui lo soffre parecchio. Commette diversi errori, cosa a cui non ci ha abituati, ma la punizione è quello più grande e non si ...